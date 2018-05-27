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Под Волгоградом два дня горит свалка
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Под Волгоградом два дня горит свалка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Волгоградский активист Алексей Ульянов рассказал ресурсу V1.ru о том, что горят отходы в близости от Красноармейского района. «Ветер дул со стороны завода, поэтому дым распространялся в обратном направлении, — говорит Ульянов. — Вчера на месте работала всего одна пожарная машина. Мусор при этом продолжали свозить на свалку».
Жители продолжают жаловаться на дымящую свалку.
Сегодня ветер гонит дым в сторону сел Большие и Малые Чапурники. Жители уже начали жаловаться на ухудшение самочувствия.
Фото: Алексей Ульянов
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