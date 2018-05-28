Конец мая на Среднем Урале отметится заморозками и дождями

Последние дни мая на Среднем Урале отметятся заморозками и дождями. Переменчивая уральская погода вновь не радует уральцев, об этом сообщает в понедельник, 28 мая, «АиФ-Урал»

Как сообщают в Уралгидромете, в ближайшие три дня по ночам в Свердловской области оиждаются заморозки. При этом днем будет дождливо.

Так, сегодня, 28 мая, днем на Среднем Урале будет +10, +15 градусов тепла. Ветер северный — 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. По прогнозам синоптиков, будет облачно, местами возможен небольшой дождь.

Завтра, 29 мая, в Свердловской области ночью будет 0, +4 градуса, при прояснении — заморозки до -4. При этом местами возможны небольшие осадки в виде дождя, а на крайнем севере — с мокрым снегом. Днем будет 7-12 градусов выше нуля, облачно, местами умеренный дождь. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем ожидаются порывы до 16 м/с.

В среду, 30 мая, ночью на Среднем Урале будет 0, +4 градуса, в горах и низинах ожидаются заморозки до -4. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла, при этом синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть южный и юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

При этом, согласно анимированной карте Росгидромета , в ближайшие дни осадки не будут сильными.

Тем не менее Гисметео прогнозирует, что дожди продлятся до первых дней июня.