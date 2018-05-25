Оборудованный под автосервис ангар загорелся на севере Москвы 

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
В пятницу, 25 мая, в столичном районе Дмитровский на территории ангара, в котором находится автосервис, начался пожар.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу: Вагоноремонтная улица, дом 6, строение 1.
— Произошел пожар в ангаре, оборудованный под автосервис. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, — сообщили в экстренных службах.
По данным ГУ МЧС по столице, что пожар был оперативно потушен. Информации о пострадавших пока нет, передает агентство городских новостей «Москва».
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