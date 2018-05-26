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МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Оренбургской области на 26 мая
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МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Оренбургской области на 26 мая 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: ProOren
На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций появилось экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий для жителей Оренбургской области на 26 мая, сообщает «Инфореактор».
Как говорится в сообщении, в течение ближайших суток в регионе ожидается гроза, ливень и усиление ветра, порывы которого ночью достигнут скорости в 16-21 метров в секунду. Днем скорость движения воздушных масс составит 18-23 метра в секунду.
Населению даны рекомендации относительно обеспечения безопасности собственной жизни. В частности, не следует выходить на улицу во время грозы. Необходимо закрыть все окна и балконные двери. Нельзя пользоваться мобильными телефонами, слушать радио и смотреть телевизор.
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