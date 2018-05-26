МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Оренбургской области на 26 мая 

На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций появилось экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий для жителей Оренбургской области на 26 мая, сообщает «Инфореактор».
Как говорится в сообщении, в течение ближайших суток в регионе ожидается гроза, ливень и усиление ветра, порывы которого ночью достигнут скорости в 16-21 метров в секунду. Днем скорость движения воздушных масс составит 18-23 метра в секунду.
Населению даны рекомендации относительно обеспечения безопасности собственной жизни. В частности, не следует выходить на улицу во время грозы. Необходимо закрыть все окна и балконные двери. Нельзя пользоваться мобильными телефонами, слушать радио и смотреть телевизор.