В Москве зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе

Минувшей ночью в столичном районе Косино-Ухтомское было зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе в 4 раза. Об этом

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«Резкий скачок содержания сероводорода в воздухе произошел в Косино-Ухтомском районе. 21 мая в 22:00 мск автоматическая станция контроля воздуха «Мосэкомониторинга» обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трех часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное превышение было зафиксировано с датчиков экомониторинга «Кожухово» и «Новокосино», которые контролируют зоны влияния закрытого мусорного полигона «Кучино» и мусоросжигательного завода в Люберцах

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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