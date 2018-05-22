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В Москве зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе
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В Москве зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Минувшей ночью в столичном районе Косино-Ухтомское было зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе в 4 раза. Об этом
сообщае
т информационное агенство ТАСС.
«Резкий скачок содержания сероводорода в воздухе произошел в Косино-Ухтомском районе. 21 мая в 22:00 мск автоматическая станция контроля воздуха «Мосэкомониторинга» обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трех часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное превышение было зафиксировано с датчиков экомониторинга «Кожухово» и «Новокосино», которые контролируют зоны влияния закрытого мусорного полигона «Кучино» и мусоросжигательного завода в Люберцах.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
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