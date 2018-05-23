На юго-западе Китая эвакуируют около 4,5 тысячи человек из-за дождей

Проливные дожди продолжаются в некоторых районах провинции с воскресенья, больше всего пострадал город Эмэйшань, где за три дня выпало 332 миллиметра осадков.

По данным агентства, местные власти с воскресенья получили 112 сообщений о геологических бедствиях или рисках, благодаря чему многие жители были заблаговременно перевезены из опасных районов.