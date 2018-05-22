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На востоке Москвы вновь превышено содержание сероводорода в воздухе
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На востоке Москвы вновь превышено содержание сероводорода в воздухе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Содержание сероводорода в воздухе на востоке столицы превышено в районе полуночи более чем в 3,5 раза. Эти показатели были зафиксированы в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.
В частности, концентрация достигла 0,0146 миллиграммов на кубический метр при пороге запаха в 0,0075 миллиграммов. Повышенная концентрация продержалась около трех часов. Также превышение порога запаха более чем в четыре раза — 0,0304 — было зафиксировано в районе станции «Кожухово».
22 мая метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
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