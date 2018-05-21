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Качество воздуха в Пекине улучшилось в первые четыре месяца 2018 года
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Качество воздуха в Пекине улучшилось в первые четыре месяца 2018 года 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 21 мая /Синьхуа/ — В первые четыре месяца этого года в Пекине было зарегистрировано увеличение количества дней с хорошим качеством воздуха, сообщило в понедельник городское Управление охраны окружающей среды.
В январе-апреле средняя концентрация частиц PM2,5 в воздухе Пекина составила 59 мкг на кубометр, снизившись на 22,4 проц. в годовом выражении.
В этот отрезок времени в китайской столице было зафиксировано 77 дней с хорошим качеством воздуха, что на четыре дня больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество дней с серьезным загрязнением воздуха составило семь, сократившись на восемь.
Тем не менее, в апреле качество воздуха в Пекине оказалось хуже, чем в том же месяце прошлого года, отметили в управлении. Средняя концентрация частиц PM2,5 в воздухе составила 64 мкг на кубометр при увеличении на 20,8 проц. по сравнению с апрелем 2017 года. -0-
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