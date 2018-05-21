Качество воздуха в Пекине улучшилось в первые четыре месяца 2018 года

Пекин, 21 мая / Синьхуа / — В первые четыре месяца этого года в Пекине было зарегистрировано увеличение количества дней с хорошим качеством воздуха, сообщило в понедельник городское Управление охраны окружающей среды.

В январе-апреле средняя концентрация частиц PM2,5 в воздухе Пекина составила 59 мкг на кубометр, снизившись на 22,4 проц. в годовом выражении.

В этот отрезок времени в китайской столице было зафиксировано 77 дней с хорошим качеством воздуха, что на четыре дня больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество дней с серьезным загрязнением воздуха составило семь, сократившись на восемь.

Тем не менее, в апреле качество воздуха в Пекине оказалось хуже, чем в том же месяце прошлого года, отметили в управлении. Средняя концентрация частиц PM2,5 в воздухе составила 64 мкг на кубометр при увеличении на 20,8 проц. по сравнению с апрелем 2017 года. -0-