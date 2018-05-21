Ещё
Грязный воздух — невидимый убийца
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Грязный воздух — невидимый убийца
Sputnik Узбекистан
44 минуты назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Узбекистан
Загрязнение воздуха является одним из основных фактором риска для здоровья, связанных с окружающей средой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по причине загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 7 миллионов человек
Sputnik Узбекистан: последние новости
Провокации перед ЧМ 2018, или Зачем Киеву "взрывать" Крымский мост?
Россия требует от Киева отменить ракетные стрельбы в небе над Крымом
Сбербанк предупредил об ошибочном списании наличных с карт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой
210
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии
193
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
37
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»
163
Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет
18
Видео
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика
Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество
Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
01:03
Потепление в столице сменится похолоданием
Новости Москвы
00:07
Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова
Происшествия
00:34
Запретим газовые пистолеты и травматику
Общество
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
00:50
Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение