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Грязный воздух — невидимый убийца
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Грязный воздух — невидимый убийца 

Sputnik Узбекистан 44 минуты назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Загрязнение воздуха является одним из основных фактором риска для здоровья, связанных с окружающей средой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по причине загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 7 миллионов человек
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