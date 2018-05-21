Грязный воздух — невидимый убийца

Загрязнение воздуха является одним из основных фактором риска для здоровья, связанных с окружающей средой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по причине загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 7 миллионов человек