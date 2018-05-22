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Атмосферное давление побило очередной рекорд
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Атмосферное давление в Москве вновь побило рекорд 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Высокое атмосферное давление в столичном регионе вновь побило рекорд, поднявшись до 757,5 мм рт. ст. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Рекорд был зафиксирован сегодня в шесть часов утра на метеостанции ВДНХ, давление поднялось с 756,8 мм ртутного столба до 757,5 мм рт. ст. Однако о резких перепадах я бы говорить не стала, так что на самочувствие людей давление повлиять не должно", — сказала Макарова.
Ранее сообщалось, что накануне высокое атмосферное давление в столичном регионе побило рекорд 39-летней давности и составило 756,8 мм.рт. ст. 21 мая 1979 года атмосферное давление достигло отметки в 756 мм рт. ст. Среднее атмосферное давление для Москвы — 748 мм рт. ст.
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