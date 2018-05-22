Атмосферное давление побило очередной рекорд

Атмосферное давление в Москве вновь побило рекорд

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МЧС предупреждает о грозе с градом и порывистым ветром в Москве

Отопительный сезон продлили из-за холодной погоды в городах и районах Кузбасса до 20 мая

Природные пожары на площади около 60 га ликвидированы за сутки в Оренбургской области