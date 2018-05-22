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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 22.05.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 22.05.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 22 мая 2018
Вблизи автотрасс по данным на 08:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,4 ПДКм.р.
Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
23.05.2018 в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Клещи – правила безопасности 22 мая руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский проведет экологический урок для учеников 1 класса школы №1534 Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 18.05.2018 года
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