Шквальный ветер сорвал кровлю с нескольких школ в Новосибирской области

Новосибирской области шквальным ветром повредило крыши нескольких школ региона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на врио министра образования региона Сергея Федорчука.

На состоявшемся оперативном совещании в областном правительстве шла речь о последствиях урагана, который обрушился на Новосибирскую область в ночь на субботу.

По словам Федорчука, кровлю сорвало в спортивной школе села Баган. Сейчас там проводят демонтажные работы и готовят решение комиссии по ЧС.

Пострадал от стихии и детский сад «Солнышко» в районном центре Убинка. Там сорвало крышу на площади 48 квадратных метров. Специалисты уже ликвидировали последствия случившегося.

Частично шквальным ветром оказалась повреждена кровля двух школ в Венгеровском районе. Ее восстановили.

Школы, уточнил Федорчук, работают в штатном режиме.