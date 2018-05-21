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Шквальный ветер сорвал кровлю с нескольких школ в Новосибирской области
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Шквальный ветер сорвал кровлю с нескольких школ в Новосибирской области 

360tv.ru 36 минут назад
В Новосибирской области шквальным ветром повредило крыши нескольких школ региона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на врио министра образования региона Сергея Федорчука.
На состоявшемся оперативном совещании в областном правительстве шла речь о последствиях урагана, который обрушился на Новосибирскую область в ночь на субботу.
По словам Федорчука, кровлю сорвало в спортивной школе села Баган. Сейчас там проводят демонтажные работы и готовят решение комиссии по ЧС.
Пострадал от стихии и детский сад «Солнышко» в районном центре Убинка. Там сорвало крышу на площади 48 квадратных метров. Специалисты уже ликвидировали последствия случившегося.
Частично шквальным ветром оказалась повреждена кровля двух школ в Венгеровском районе. Ее восстановили.
Школы, уточнил Федорчук, работают в штатном режиме.
В Томской области штормовым ветром сорвало крышу с центральной районной больницы в селе Парабель. Ураган повредил кровлю на общей площади в 500 квадратных метров.
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