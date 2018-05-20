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В понедельник в Рязани возможен дождь с грозой
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В понедельник в Рязани возможен дождь с грозой 

АиФ Рязань 20 мая 2018
Фото: АиФ Рязань
В понедельник, 21 мая, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
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