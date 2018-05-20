В понедельник в Рязани возможен дождь с грозой

АиФ Рязань: последние новости

В ближайшие часы в Рязани возможны грозы и ливневые дожди

В четверг в Рязани температура поднимется до 25 градусов

В ночь на воскресенье в Рязани похолодает до 8 градусов тепла