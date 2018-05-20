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В Ангарске выпал снег
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Жители Иркутской области сняли на видео майский снегопад 

Вести.Ru 2 часа назад
Жители Ангарска публикуют в соцсетях видеозаписи, запечатлевшие снегопад, прошедший в городе в воскресенье, 20 мая.
Автор одного из роликов рассказал, что температура воздуха понизилась до трех градусов выше нуля, хотя накануне, в субботу, она достигала плюс двадцати по Цельсию.
"А в Ангарске шел седьмой месяц зимы", — с иронией описал свои впечатления пользователь, снявший на видео снег, падавший за окнами его квартиры.
Отметим, что региональное УМЧС РФ, со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждало жителей о грядущем ухудшении погодных условий, усилении ветра, гололедице и осадках в виде мокрого снега.
На сайте ведомства опубликован новый прогноз на понедельник, 21 мая, в котором указывается, что снегопад и гололедица могут снова "посетить" Приангарье.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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