В Ангарске выпал снег

Жители Иркутской области сняли на видео майский снегопад

Жители Ангарска публикуют в соцсетях видеозаписи, запечатлевшие снегопад, прошедший в городе в воскресенье, 20 мая.

Автор одного из роликов рассказал, что температура воздуха понизилась до трех градусов выше нуля, хотя накануне, в субботу, она достигала плюс двадцати по Цельсию.

"А в Ангарске шел седьмой месяц зимы", — с иронией описал свои впечатления пользователь, снявший на видео снег, падавший за окнами его квартиры.

Отметим, что региональное УМЧС РФ , со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждало жителей о грядущем ухудшении погодных условий, усилении ветра, гололедице и осадках в виде мокрого снега.

На сайте ведомства опубликован новый прогноз на понедельник, 21 мая, в котором указывается, что снегопад и гололедица могут снова "посетить" Приангарье.