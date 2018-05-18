МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе 

Ночью 18 мая в Московской области ожидаются гроза с дождем и сильный ветер, передает НСН.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на западе Московской области до первой половины ночи 18 мая сохранится гроза с дождем, при грозе местами усиление ветра порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении.
В МЧС призвали не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. Машину рекомендуется поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.