Ещё
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе 

Газета.Ru 59 минут назад
Ночью 18 мая в Московской области ожидаются гроза с дождем и сильный ветер, передает НСН.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на западе Московской области до первой половины ночи 18 мая сохранится гроза с дождем, при грозе местами усиление ветра порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении.
В МЧС призвали не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. Машину рекомендуется поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Газета.Ru: последние новости
В Москве в воскресенье ожидается до +25°С Облачная погода без осадков и до 20 градусов ожидается в Московском регионе МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17–18 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента265
Кто лишился постов в новом правительстве51
Лепс с жуткими переломами попал в больницу37
«30 минут — и он над Америкой»70
У России на Западе остался один друг59
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:06
Скандал у Малахова оказался спектаклем
Шоу-бизнес
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:34
Джигарханяну запретили работать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение