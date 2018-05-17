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В период ЧМ в Самаре будут ежедневно проводить мониторинг загрязнения воздуха
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В период ЧМ в Самаре будут ежедневно проводить мониторинг загрязнения воздуха 

Волга Ньюс 1 час назад
Специалисты будут получать объективную и оперативную информацию о качестве воздуха в районе размещения спортивных объектов и местах массового пребывания болельщиков во время чемпионата. В апреле специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» продемонстрировали мобильную экологическую лабораторию, оборудованную автоматическими средствами измерения качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров. Программой наблюдений предусмотрен контроль за содержанием в воздухе 13 загрязняющих веществ, за радиационным фоном и сопутствующими метеоусловиями. В состав экипажа мобильной лаборатории входят водитель и оператор-аэрохимик Самарской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферы ФГБУ «Приволжское УГМС».
С 3 мая в тестовом режиме передвижная экологическая лаборатория приступила к проведению автоматизированных наблюдений вблизи стадиона «Самара Арена», на площади Куйбышева, где разместится фан-зона, и на волжской набережной. В период чемпионата с 15 июня до 15 июля учащенные наблюдения будут проводиться ежедневно.
Сейчас отрабатывается технология сбора и передачи информации. Оперативные сообщения о состоянии качества воздуха в районе стадиона и массового пребывания болельщиков, а также прогноз погоды и загрязнения воздуха в городе будут предоставлять в администрацию города, оргкомитет чемпионата, региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности.
Информацию для гостей, участников спортивных мероприятий и жителей города будут размещать в СМИ, а также на сайте Приволжского УГМС.
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