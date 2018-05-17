Спасатели предупредили воронежцев о надвигающихся грозах 

Погода ухудшится в ночь с четверга на пятницу. Спасатели предупредили воронежцев о приближении сильных дождей и гроз. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в ночь с 17 на 18 мая. Возможно усиление южного ветра до 19 м/с. Главное управление МЧС России по Воронежской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при ухудшении погоды. Находясь на улице, обходите деревья, рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также не паркуйте рядом с ними автомобили. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам: «101» или «112» и на номер телефона доверия Главного управления МЧС — 8 (473) 277-99-00.