Снег и сильный ветер: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз синоптиков, днём 18 мая и ночью 19 мая в регионе пройдёт мокрый снег и дожди, местами сильные. Также ожидается усиление ветра до 18 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Спасатели напоминают о том, что непогода может привести к чрезвычайным ситуациям: к падению слабо закрепленных конструкций, обрыву линий связи и электропередачи, а со зданий может сорвать кровлю. В связи с этим МЧС рекомендует жителям области быть осторожнее и держаться подальше от рекламных стендов, растяжек, непрочных навесов и деревьев. Кроме того, следует проявлять осторожность при виде оборванных проводов, раскачивающихся ставень, вывесок и транспарантов.

Обо всех происшествиях МЧС просит сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32. Телефон доверия МЧС — 23-99-999.

В январе обрушившийся на город ветер оставил без света больше полутора тысяч домов. Не обошлось и без трагических инцидентов. Так, на улице Фабричной в Железнодорожном районе на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания — водитель авто погиб на месте.