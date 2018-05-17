Завод в Свердловской области оштрафовали за загрязнение воздуха 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. «Кушвинский завод прокатных валков» (Свердловская область) оштрафован на 170 тыс. рублей за нарушение требований законодательства об охране атмосферы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"В результате проверки было установлено, что на предприятии не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Завод не имеет специального разрешения на выбросы вредных веществ. Кроме того, по ряду стационарных источников выбросов в атмосферный воздух деятельность осуществляется с нарушениями. На одном из источников выброса допущено превышение предельно допустимого выброса азота диоксида в 2,78 раза", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, концентрация вредных (загрязняющих) веществ на источниках выбросов превысила установленные гигиенические нормативы, а именно по показателям пыли неорганической в 77,3 раза, марганца и его соединений — в 15,8 раза, оксидов азота в 149 раз. "Прокуратура возбудила административное дело по статьям КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» и «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух». По результатам их рассмотрения завод оштрафован на 170 тыс. рублей. В настоящее время предприятие получило необходимую разрешительную документацию и исключению воздействия на атмосферный воздух с превышениями", — сказали в ведомстве.