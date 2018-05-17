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В 16 районах Башкирии ожидается 4 класс пожарной опасности
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В 16 районах Башкирии ожидается 4 класс пожарной опасности 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
17 мая в 16 районах Башкирии прогнозируется 4 класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС.
Под угрозой: Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Буздякский, Дюртюлинский, Зилаирский, Илишевский, Кушнаренковский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.
Всего с 1 апреля по 17 мая в республике зарегистрировано 74 лесных пожара. Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов основными причинами их возникновения назвал малоснежную зиму, сильные ветра и человеческий фактор.
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