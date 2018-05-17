На Алтай возвращается зима: штормовой ветер и дождь со снегом предсказали синоптики

В ближайшие два дня в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. В частности в столице Алтайского края сегодня шел снег, а 18 мая и 19 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Кое-где порывы ветра будут до 27 метров в секунду, а в северных и предгорных районах ожидают временный снежный покров. В ночь на воскресенье, 20 мая, в регионе в ночные часы температура упадет ниже ноля.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, местами пройдут сильные дожди и мокрый снег. Также неисключены грозы, град, а на дорогах возможны гололедные явления. Спасатели в очередной раз напоминают соблюдать жителей края необходимые меры безопасности. Непогода также может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Автолюбителям советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Подразделения МЧС России , пожарные и спасатели, уже готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, а также оказанию помощи гражданам.

Фото: pixabay.com.