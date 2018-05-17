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Из-за перепада температур в Пугачеве возобновились взрывы
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Из-за перепада температур в Пугачеве возобновились взрывы 

Авторадио 2 часа назад
Рядом с удмуртским поселком Пугачево вновь начались единичные взрывы снарядов. Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, это происходит из-за перепада температур. На место пожара на бывшем военном полигоне наземные спасательные службы уже вылили 66 тонн воды, еще более 100 тонн на очаг возгорания сбросила авиация. Ране в МЧС сообщали, открытое горение удалось ликвидировать, и сейчас идет проливка территории. Из Пугачева были эвакуированы около 2 тысяч жителей. Сегодня им разрешено вернуться в дома в сопровождении полицейских, чтобы забрать документы и лекарства, сообщает РИА Новости. Когда люди окончательно смогут вернуться домой — неизвестно. Пожар на бывшей воинской части у поселка Пугачево начался днем 16 мая, неразорвавшиеся снаряды стали детонировать. Огонь распространился на площади в 50 гектаров.
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