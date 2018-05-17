Вероятность образования смога сохранится в Челябинске 17 мая

Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов, объявлено в Челябинске до 14 часов 17 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, в четверг в областном центре ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с.

Отметим, что в последние дни неудобства горожанам доставляют не выбросы, а дым от многочисленных природных пожаров: челябинцы жалуются на сильный запах гари по утрам и затруднённое дыхание.