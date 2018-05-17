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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске 17 мая
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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске 17 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов, объявлено в Челябинске до 14 часов 17 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, в четверг в областном центре ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с.
Отметим, что в последние дни неудобства горожанам доставляют не выбросы, а дым от многочисленных природных пожаров: челябинцы жалуются на сильный запах гари по утрам и затруднённое дыхание.
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