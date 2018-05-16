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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17–18 мая
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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17–18 мая 

Газета.Ru 1 час назад
Высокая пожароопасность IV класса ожидается на территории Московской области 17 и 18 мая, передает РИАМО.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 и 18 мая местами по Московской области ожидается высокая пожароопасность IV класса", — сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Как напоминается в материале, в Подмосковье нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Кроме того, запрещено бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, а также сжигать в лесу и на торфяниках мусор.
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