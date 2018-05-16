Greenpeace создал интерактивную карту загрязнения воздуха в Москве

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Greenpeace представил в среду проект «Чем дышит Москва» — интерактивную карту загрязнения воздуха в городе, которая представляет собой альтернативный интерфейс для работы с данными станций «Мосэкомониторинга», контролирующих загрязнение атмосферного воздуха. Об этом сообщил журналистам в среду координатор исследовательских проектов организации Василий Яблоков.

"Интерактивная карта качества воздуха, созданная «Гринпис», — по сути альтернативный интерфейс визуализации данных с автоматических станций «Мосэкомониторинга». Карта отражает разовые и среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в различных районах города, а также (в отличие от карты «Мосэкомониторинга» — прим. ТАСС) показывает данные о ветре, который влияет на распределение веществ на территории Москвы", — сказал представитель Greenpeace на пресс-брифинге.

Он также добавил, что в отличие от ресурса «Мосэкомониторинга» карта Greenpeace будет отражать концентрацию сероводорода в воздухе относительно российского норматива. Сайт московского учреждения на данный момент показывает уровень этого газа в долях от рекомендованного Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показателя, который превышает российскую норму.

Также, по словам Яблокова, на ресурсе Greenpeace будет показываться предельно допустимая концентрация в воздухе 15 веществ, в том числе оксидов азота, углерода и серы, сероводорода, а также органических соединений и мелкодисперсных микрочастиц.