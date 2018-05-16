Внимание! В Приангарье высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Выход в лес запрещен 

По прогнозу метеорологов в ближайшие три дня в Иркутской области установится жаркая и ветреная погода. Ожидается
усиление юго-западного, северо-западного ветра с порывами до 19 метров в секунду. В связи с чем, на большей территории региона с 16 по 18 мая объявлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.
Выход в лес запрещен в 19 районах:
чрезвычайная и высокая пожароопасность V-IV класса, способствующая
возникновению и развитию пожаров, установлена в Мамско-Чуйском,
Усть-Кутском, Нижнеилимском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском,
Тулунском, Нукутском, Аларском, Боханском, Ольхонском, Осиноском,
Иркутском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Балаганском, Жигаловском,
Киренском, Бодайбинском районах.
В целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов
экономики, на всей территории Иркутской области действует особый
противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение
пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение
лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности
влечет за собой административную ответственность!
Информацию о нарушении норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия
Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.