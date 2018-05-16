Внимание! В Приангарье высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Выход в лес запрещен

По прогнозу метеорологов в ближайшие три дня в Иркутской области установится жаркая и ветреная погода. Ожидается

усиление юго-западного, северо-западного ветра с порывами до 19 метров в секунду. В связи с чем, на большей территории региона с 16 по 18 мая объявлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.

Выход в лес запрещен в 19 районах:

чрезвычайная и высокая пожароопасность V-IV класса, способствующая

возникновению и развитию пожаров, установлена в Мамско-Чуйском,

Усть-Кутском, Нижнеилимском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском,

Тулунском, Нукутском, Аларском, Боханском, Ольхонском, Осиноском,

Иркутском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Балаганском, Жигаловском,

В целях обеспечения безопасности

жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов

экономики, на всей территории Иркутской области действует особый

противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение

пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение

лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности

влечет за собой административную ответственность!

Информацию о нарушении норм

пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия