Из СЗФО уходит аномальная жара

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Аномально жаркая погода, которая побила многолетние температурные рекорды в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, идет на спад. Тем не менее майская жара уже стала причиной неоднократных возгораний лесных массивов, в нескольких областях сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

Температурные рекорды

Температурные показатели в середине мая в СЗФО побили исторические максимумы. В конце календарной весны жители некоторых регионов стали открывать купальный сезон.

В выходные температура в Санкт-Петербурге достигла 27,7 градуса тепла, перекрыв максимум 2010 года, 14 мая она поднялась до 29 градусов тепла, а в понедельник побила рекорд 43-летней давности. Аномальные температуры зафиксированы и в Карелии

Как сказала ТАСС ведущий синоптик карельского гидрометцентра Елена Ишкина, республика находится в области высокого давления. «Накануне, 15 мая, воздух в Петрозаводске прогрелся до плюс 26,6 градуса Цельсия и был перекрыт суточный максимум дня, который отмечен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 24,5 градуса Цельсия», — отметила Ишкина.

Некоторые жители региона уже открыли купальный сезон. Температура воды в небольших карельских озерах из-за жары нагрелась до 18-20 градусов тепла. «В прошлом году в это время мы были рады такой температуре воздуха, а в этом году вода в Шотозере уже прогрелась до плюс 20, с семьей уже начали купаться», — сказала ТАСС местная жительница Ольга Егорова

Температура воздуха в Пскове на минувших выходных стала самой высокой за последние 115 лет — в воскресенье, 13 мая, она достигла 27,8 градуса. Многие жители города в этот день расположились на траве в парках и скверах, чтобы позагорать, а в Великом Новгороде в жаркие выходные горожане играли в пляжный волейбол на берегу реки Волхов и жарили шашлыки.

Мурманской области 10 мая также наблюдали температурный максимум — 23 градуса, но из-за холодного апреля большинство озер в регионе только начинают освобождаться ото льда, на реках в эти дни наблюдается максимальное половодье. В Калининградской области температурных аномалий не зафиксировано, тем не менее температура воздуха днем доходит до 26 градусов тепла.

"Сейчас в регионе стоит комфортная теплая погода, и многие, пользуясь этим, отправляются отдыхать к морю, хотя открывать купальный сезон пока рано", — сказали ТАСС в областном гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что аномальная жара в ближайшие дни пойдет на спад. В среду в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. «Температура в регионе днем не будет выше 25 градусов», — сообщили в псковском гидрометцентре.

В Санкт-Петербурге в среду ожидаются слабый переменный ветер и дожди, в Карелии прогнозируют в конце недели прогнозируют похолодание. В четверг циклон с грозами и дождями ожидается в Новгородской области , при этом воздух будет по-прежнему теплый — 22-26 градусов.

Лесные пожары

Аномально жаркая погода в регионах СЗФО провоцирует возгорания в лесных массивах, в некоторых субъектах сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

По словам ведущего синоптика карельского гидрометцентра Елены Ишкиной, в ближайшие дни в южных районах республики прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертого класса). В пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов отметили, что количество лесных пожаров на фоне прошлого сезона значительно возросло.

"В этом году с началом пожароопасного сезона в Карелии произошло 14 лесных пожаров на общей площади более 25 га, в прошлом году, который был прохладный и дождливый, на эту дату случилось всего два пожара на площади более 2 га", — сказали в ведомстве.

В Псковской области сотрудники МЧС ежедневно регистрируют новые лесные пожары. Как пояснили представители ведомства, всего с начала пожароопасного периода в регионе произошло 30 лесных пожаров на площади 28,76 га. Кроме того, с начала недели в регионе увеличилось число районов, где объявили пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.

"Пятый класс пожарной опасности объявлен в Опочецком, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Великолукском районах", — сообщается на сайте управления МЧС по Псковской области.