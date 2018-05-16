В семи районах Вологодской области объявили высокую пожарную опасность

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Предпоследний, четвертый класс пожарной опасности установили в семи из 26 муниципалитетов Вологодской области , сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Сообщаем вам о наступлении четвертого класса пожарной опасности на территории Никольского, Тотемского и Вытегорского районов с 16 мая. На территории Бабаевского района четвертый класс пожарной опасности сохраняется с 14 мая, Устюженского, Вожегодского, Белозерского и Череповецкого районов — с 15 мая", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что с начала пожарного сезона, который объявили 15 апреля, в регионе зафиксировали три лесных пожара общей площадью менее 1 га. Во всех трех случаях их виновниками стали люди.

В ближайшие сутки прогнозируется, что температура поднимется до 23 градусов тепла.

При четвертом классе пожарной опасности в лесах в течение всего дня проводится наземное патрулирование, и дважды в день — авиационное. У дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, предупреждающие об опасности пожаров в лесах, а также все силы и средства пожаротушения приводятся в готовность.

В 2017 году пожароопасный сезон начался 15 апреля и завершился 1 октября, всего на территории области зафиксировали всего лишь шесть пожаров на общей площади 3,72 га.

В 2016 году в регионе зарегистрировали 55 лесных пожаров, площадь ликвидации составила — 42,98 га.