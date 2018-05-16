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В семи районах Вологодской области объявили высокую пожарную опасность
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В семи районах Вологодской области объявили высокую пожарную опасность 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Предпоследний, четвертый класс пожарной опасности установили в семи из 26 муниципалитетов Вологодской области, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"Сообщаем вам о наступлении четвертого класса пожарной опасности на территории Никольского, Тотемского и Вытегорского районов с 16 мая. На территории Бабаевского района четвертый класс пожарной опасности сохраняется с 14 мая, Устюженского, Вожегодского, Белозерского и Череповецкого районов — с 15 мая", — говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что с начала пожарного сезона, который объявили 15 апреля, в регионе зафиксировали три лесных пожара общей площадью менее 1 га. Во всех трех случаях их виновниками стали люди.
В ближайшие сутки прогнозируется, что температура поднимется до 23 градусов тепла.
При четвертом классе пожарной опасности в лесах в течение всего дня проводится наземное патрулирование, и дважды в день — авиационное. У дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, предупреждающие об опасности пожаров в лесах, а также все силы и средства пожаротушения приводятся в готовность.
В 2017 году пожароопасный сезон начался 15 апреля и завершился 1 октября, всего на территории области зафиксировали всего лишь шесть пожаров на общей площади 3,72 га.
В 2016 году в регионе зарегистрировали 55 лесных пожаров, площадь ликвидации составила — 42,98 га.
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