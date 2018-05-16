МЧС объявилоштормовое предупреждение в Ростовской области 

По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине дня и вечером 16 и 17 мая, а также в течение суток 18 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22м/с. Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает: — при выходе на улицу будьте внимательны и осторожны; — необходимо максимально исключить пребывание на улице; — при парковке автотранспорта быть предельно внимательными; — избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.