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МЧС объявилоштормовое предупреждение в Ростовской области
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МЧС объявилоштормовое предупреждение в Ростовской области 

Ростовские Вести 42 минуты назад
По данным Ростовского Гидрометцентра, во второй половине дня и вечером 16 и 17 мая, а также в течение суток 18 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22м/с. Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает: — при выходе на улицу будьте внимательны и осторожны; — необходимо максимально исключить пребывание на улице; — при парковке автотранспорта быть предельно внимательными; — избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.
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