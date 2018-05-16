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Аномальная жара продержится на Вологодчине ещё несколько дней
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Аномальная жара продержится на Вологодчине ещё несколько дней 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
До 17 мая в Вологодской области сохранится летняя погода. Такой прогноз сделали в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Среднесуточная температура будет выше климатической нормы в среднем на 7 градусов. Это может стать причиной природных пожаров. В Бабаевском районе накануне ввели четвертый класс пожарной опасности. Первый лесной пожар произошел в Бабушкинском районе 14 мая. При этом, сообщают в региональном МЧС, сохраняется вероятность возникновения новых очагов пожаров в связи с отдыхом населения в лесной полосе. Опасность грозит и тем, кто решит освежиться в ещё довольно холодной воде в не оборудованных для этого местах.
Быть внимательнее рекомендуют и автомобилистам. В сильную жару снижается работоспособность, внимание, ухудшается самочувствие, что может привести к ДТП.
При аномальной жаре специалисты рекомендуют реже бывать на улице, снизить физические нагрузки, чаще проветривать посещения, использовать вентиляторы и кондиционеры, выбирать одежду из лёгких натуральных тканей светлых оттенков, носить головной убор и солнцезащитные очки, пить больше жидкости, избегая газировок, энергетиков и алкоголя, а за руль автомобиля садиться в утреннее или вечернее время.
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