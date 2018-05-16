Природные пожары на площади около 60 га ликвидированы за сутки в Оренбургской области

"На территории области за сутки ликвидировано 18 степных пожаров на общей площади более 43,1 га — загорания сухой травы и два лесных пожара площадью 15 га", — уточнили в ведомстве.

Оба лесных пожара произошли на территории Бугурусланского района в Коровинском лесничестве. Всего же с начала года в регионе произошло 32 лестных пожара на общей площади 290 га, увеличение в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Региональное ГУ МЧС предупредило о прогнозируемой высокой пожарной опасности третьего — четвертого класса в регионе 16 мая. В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с и повышение температуры воздуха местами до 26 градусов тепла.

С 28 апреля на территории Оренбургской области введен особый противопожарный режим.