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Природные пожары на площади около 60 га ликвидированы за сутки в Оренбургской области
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Природные пожары на площади около 60 га ликвидированы за сутки в Оренбургской области 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Степные и лесные пожары на площади около 60 га ликвидированы за минувшие сутки в Оренбургской области, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"На территории области за сутки ликвидировано 18 степных пожаров на общей площади более 43,1 га — загорания сухой травы и два лесных пожара площадью 15 га", — уточнили в ведомстве.
Оба лесных пожара произошли на территории Бугурусланского района в Коровинском лесничестве. Всего же с начала года в регионе произошло 32 лестных пожара на общей площади 290 га, увеличение в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Региональное ГУ МЧС предупредило о прогнозируемой высокой пожарной опасности третьего — четвертого класса в регионе 16 мая. В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с и повышение температуры воздуха местами до 26 градусов тепла.
С 28 апреля на территории Оренбургской области введен особый противопожарный режим.
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