Ещё
На территории Благовещенска отменили режим чрезвычайной ситуации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На территории Благовещенска отменили режим чрезвычайной ситуации 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят на территории Благовещенска. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города.
"С 16 мая на территории города Благовещенска отменен режим чрезвычайной ситуации, установленный постановлением администрации от 13 апреля 2018 года. Отмена режима связана с нормализацией пожароопасной обстановки на территории городского округа, обусловленной жаркой сухой ветряной погодой", — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС, действующий на всей территории Амурской области с 26 апреля, был снят 15 мая по решению губернатора Александра Козлова. По информации пресс-службы правительства Амурской области, службы региона находятся в готовности, так как возгорания в лесах в северных районах области еще возможны в конце мая — июне.
По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, предоставленным на 12:49 по амурскому времени (06:49 мск), за минувшие сутки в регионе палов сухой травы не зарегистрировано, авиация для тушения возгораний в лесной зоне не применялась.
ТАСС: последние новости
Гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник Муниципалитеты Кузбасса продлевают отопительный сезон из-за холодного мая Температурный рекорд 43-летней давности побит в Петербурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ104
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице472
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост151
Открытие Крымского моста возмутило Европу1200
На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации4
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение