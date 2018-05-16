На территории Благовещенска отменили режим чрезвычайной ситуации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации снят на территории Благовещенска. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города.

"С 16 мая на территории города Благовещенска отменен режим чрезвычайной ситуации, установленный постановлением администрации от 13 апреля 2018 года. Отмена режима связана с нормализацией пожароопасной обстановки на территории городского округа, обусловленной жаркой сухой ветряной погодой", — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС, действующий на всей территории Амурской области с 26 апреля, был снят 15 мая по решению губернатора Александра Козлова . По информации пресс-службы правительства Амурской области, службы региона находятся в готовности, так как возгорания в лесах в северных районах области еще возможны в конце мая — июне.

По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, предоставленным на 12:49 по амурскому времени (06:49 мск), за минувшие сутки в регионе палов сухой травы не зарегистрировано, авиация для тушения возгораний в лесной зоне не применялась.