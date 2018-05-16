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Столица погрузится в туман до утра
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Столица погрузится в туман до утра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из МЧС сообщили о том, что этой ночью на Москву опустится плотный туман, в результате которого видимость сократится до дистанции в 200‐500 метров. О предупреждении автомобилистам рассказал «Интерфакс».
Погодное явление сохранится в столичном регионе до утра среды. В МЧС призвали водителей личного транспорта быть осторожными на дороге, чтобы избежать серьезных ДТП.
Ранее Росгидромет отметил, что в ближайшие сутки в Москве выпадет около 15% месячной нормы осадков. Кроме того, экстренные службы предупредили жителей города о грозе и сильных порывах ветра. Несмотря на непогоду, температура в столичном регионе местами достигнет 25-27 градусов. Атмосферное давление приблизится к отметке в 751 миллиметр.
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