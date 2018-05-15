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МЧС предупредило жителей Ростовской области о высокой пожароопасности
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МЧС предупредило жителей Ростовской области о высокой пожароопасности 

161.ru 48 минут назад
Фото: 161.ru
Спасатели просят дончан в ближайшие дни быть предельно аккуратнее с использованием огня. С 16 по 18 мая в нескольких районах области ожидается высокий уровень пожароопасности. Об этом со ссылкой на донской Гидрометцентр сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Местами в северо-западных и южных районах, а также в Зимовниковском, Орловском, Дубовском, Азовском и Неклиновском районах Ростовской области ожидается 5-й уровень пожароопасности. А в Цимлянском, Волгодонском, Ремонтненском, Заветинском районах — 4-й уровень опасности возникновения пожаров, — передает пресс-служба ведомства.
Спасатели просят жителей быть осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу непотушенные спички и окурки, не жечь камыш и сухую траву.
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