МЧС предупредило жителей Ростовской области о высокой пожароопасности

Спасатели просят дончан в ближайшие дни быть предельно аккуратнее с использованием огня. С 16 по 18 мая в нескольких районах области ожидается высокий уровень пожароопасности. Об этом со ссылкой на донской Гидрометцентр сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области

— Местами в северо-западных и южных районах, а также в Зимовниковском, Орловском, Дубовском, Азовском и Неклиновском районах Ростовской области ожидается 5-й уровень пожароопасности. А в Цимлянском, Волгодонском, Ремонтненском, Заветинском районах — 4-й уровень опасности возникновения пожаров, — передает пресс-служба ведомства.

Спасатели просят жителей быть осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу непотушенные спички и окурки, не жечь камыш и сухую траву.