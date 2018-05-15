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Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
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Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Грозы ожидаются местами по северу в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 15 мая. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Неблагоприятная погода сохранится и вечером.
В связи с этим МЧС предупреждает о вероятности увеличения количества чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных громоотводами), нарушениями в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.
Во время грозы МЧС рекомендует населению при нахождении на улице отключить телефон, не прятаться под высокими одинокостоящими деревьями, держаться подальше от высоких металлических конструкций, не купаться в водоемах.
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