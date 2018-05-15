Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

Грозы ожидаются местами по северу в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 15 мая. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Неблагоприятная погода сохранится и вечером.

В связи с этим МЧС предупреждает о вероятности увеличения количества чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных громоотводами), нарушениями в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Во время грозы МЧС рекомендует населению при нахождении на улице отключить телефон, не прятаться под высокими одинокостоящими деревьями, держаться подальше от высоких металлических конструкций, не купаться в водоемах.