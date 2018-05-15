Ещё
Саратовцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство экологии Саратовской области предупреждает о метеорологических условиях, которые способствуют накапливанию вредных веществ в атмосфере (слабый ветер и инверсия температуры). Предприятиям этих городов рекомендовали следить за точным соблюдением техпроцессов и обеспечить бесперебойную установку систем очистки газов.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что это явление никак не связано с дополнительными выбросами от промышленных предприятий или автотранспорта. «В атмосфере создаются такие метеорологические условия, когда загрязняющие вещества не поднимаются в верхние слои атмосферы, а остаются на небольшой высоте», — говорится в сообщении.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Майская жара в Петербурге бьет температурные рекорды Улицу в Севастополе временно закрыли из-за размытого асфальта Весна откладывается. На севере Свердловской области выпал снег
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой37
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен317
Иллюзия разврата20
Киселев выдвинул Киеву ультиматум58
Пока вы спали: кто назначил предателя России155
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:58
Путин провел переговоры с Макроном
Политика
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение