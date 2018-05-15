Саратовцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе

Министерство экологии Саратовской области предупреждает о метеорологических условиях, которые способствуют накапливанию вредных веществ в атмосфере (слабый ветер и инверсия температуры). Предприятиям этих городов рекомендовали следить за точным соблюдением техпроцессов и обеспечить бесперебойную установку систем очистки газов.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что это явление никак не связано с дополнительными выбросами от промышленных предприятий или автотранспорта. «В атмосфере создаются такие метеорологические условия, когда загрязняющие вещества не поднимаются в верхние слои атмосферы, а остаются на небольшой высоте», — говорится в сообщении.