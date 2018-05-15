МЧС Оренбурга предупреждает об учащении происшествий на воде

Сотрудники регионального МЧС предупреждают оренбуржцев о правилах безопасности на воде.

Государственные инспекторы по маломерным судам Оренбуржья поясняют, что большинство трагедий происходит в несанкционированных местах с детьми, купающимися без присмотра взрослых.

По статистике рост происшествий на воде приходится на начало мая, в жаркие дни. Этот год не стал исключением: недавно на воде в Оренбурге погиб мужчина.

Несмотря на то, что днем столбик термометра держится на отметке выше +20 °C, купаться не время. Вода еще не успела согреться. Плавание в холодной воде может закончиться холодовым шоком: в этом состоянии человек не может контролировать дыхание, захлебывается водой или гибнет в результате наступления судорог.