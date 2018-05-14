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Нижегородцы жалуются на загрязнение воздуха
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Нижегородцы жалуются на загрязнение воздуха 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
8421 исследование проведено по жалобам на загрязнение воздуха в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
За апрель этого года в адрес управления поступило девять обращений от населения Нижнего Новгорода и одиннадцать — от жителей Дзержинска. Нижегородцы жаловались на ухудшении качества атмосферного воздуха.
Согласно информации, в ходе мониторинга на стационарных постах Нижегородской области выявлены случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В прошлом месяце степень загрязнения атмосферы в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове оценена как повышенная.
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