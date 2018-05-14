Нижегородцы жалуются на загрязнение воздуха

8421 исследование проведено по жалобам на загрязнение воздуха в Нижегородской области . Об этом сообщается на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

За апрель этого года в адрес управления поступило девять обращений от населения Нижнего Новгорода и одиннадцать — от жителей Дзержинска. Нижегородцы жаловались на ухудшении качества атмосферного воздуха.

Согласно информации, в ходе мониторинга на стационарных постах Нижегородской области выявлены случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В прошлом месяце степень загрязнения атмосферы в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове оценена как повышенная.