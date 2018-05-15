В Кемеровской области действует штормовое предупреждение

На территории Кузбасса объявлено штормовое предупреждение.

В МЧС напоминают, что сильный ветер, грозу и град необходимо по возможности пережидать в помещении. Нельзя во время непогоды находиться у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, линий опор электропередач. Автомобили лучше оставлять в гаражах или на крытых парковках. Особое внимание стоит уделить детям: оградить их от прогулок, игр вблизи водоемов, не оставлять без присмотра. В связи с осадками возможен подъем уровней воды в реках региона.