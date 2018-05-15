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В Кемеровской области действует штормовое предупреждение
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В Кемеровской области действует штормовое предупреждение 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
На территории Кузбасса объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, днем 15 мая ожидается усиление ветра до 14 м/с, с порывами — до 16-21 м/с, также дожди, грозы, местами возможен град.
В МЧС напоминают, что сильный ветер, грозу и град необходимо по возможности пережидать в помещении. Нельзя во время непогоды находиться у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, линий опор электропередач. Автомобили лучше оставлять в гаражах или на крытых парковках. Особое внимание стоит уделить детям: оградить их от прогулок, игр вблизи водоемов, не оставлять без присмотра. В связи с осадками возможен подъем уровней воды в реках региона.
АиФ Кузбасс: последние новости
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