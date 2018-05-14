МЧС предупреждает об аномальной жаре в Петербурге

Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Петербурге в ближайшие три дня. По данным МЧС, среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-9 градусов. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что температура в минувшее воскресенье побила исторический рекорд. Так жарко в мае еще не было.

«В период 14-17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода», — говорится в сообщении регионального управления ведомства. Петербургские спасатели рекомендуют как можно меньше бывать на улице, соблюдать питьевой режим, по возможности отказаться от алкоголя и не усердствовать с физическими нагрузками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.