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МЧС предупреждает об аномальной жаре в Петербурге
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МЧС предупреждает об аномальной жаре в Петербурге 

Собака 20 минут назад
Фото: Собака
Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Петербурге в ближайшие три дня. По данным МЧС, среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-9 градусов. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что температура в минувшее воскресенье побила исторический рекорд. Так жарко в мае еще не было.
«В период 14-17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода», — говорится в сообщении регионального управления ведомства. Петербургские спасатели рекомендуют как можно меньше бывать на улице, соблюдать питьевой режим, по возможности отказаться от алкоголя и не усердствовать с физическими нагрузками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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