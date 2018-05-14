Центральную Россию охватил «жёлтый» уровень опасности

Практически на всей территории Центрального федерального округа продлён «жёлтый» уровень погодной опасности. Прогноз синоптиков объясняется высокой вероятностью пожаров в связи с сухой и жаркой погодой. Подобная ситуация, прежде всего, будет наблюдаться на территориях Московской и Владимирской областей.

Благоприятной погоде в Ярославской и Ивановской областях помешает аномальная жара, а в Липецкой, Воронежской, Брянской и нескольких других — гроза.