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Центральную Россию охватил «жёлтый» уровень опасности
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"Какие-то выродки": Певцов об "Евровидении"

Центральную Россию охватил «жёлтый» уровень опасности 

News.ru 1 час назад
Практически на всей территории Центрального федерального округа продлён «жёлтый» уровень погодной опасности. Прогноз синоптиков объясняется высокой вероятностью пожаров в связи с сухой и жаркой погодой. Подобная ситуация, прежде всего, будет наблюдаться на территориях Московской и Владимирской областей.
Благоприятной погоде в Ярославской и Ивановской областях помешает аномальная жара, а в Липецкой, Воронежской, Брянской и нескольких других — гроза.
Отмечается, что самая сложная ситуация сложится в Тверской области, где объявили уже «оранжевый» уровень опасности. В таком случае погода предполагает стихийные бедствия с последующим ущербом, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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