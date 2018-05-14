Жара вернулась в Саратов

В областном центре и по области устанавливается по-настоящему летняя погода.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр региона, с 14 мая по 18 мая включительно в Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность.

По специальной шкале пожароопасность характеризуется как 5-й, наивысший класс опасности. Столбик термометра в эти дни покажет днем до +24 градусов тепла.

Несмотря на дожди, жаркая погода сохранится вплоть до выходных, когда зной немного пойдет на спад.