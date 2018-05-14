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Жара вернулась в Саратов
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Жара вернулась в Саратов 

Новости Саратова 28 минут назад
Фото: Новости Саратова
В областном центре и по области устанавливается по-настоящему летняя погода.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр региона, с 14 мая по 18 мая включительно в Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность.
По специальной шкале пожароопасность характеризуется как 5-й, наивысший класс опасности. Столбик термометра в эти дни покажет днем до +24 градусов тепла.
Несмотря на дожди, жаркая погода сохранится вплоть до выходных, когда зной немного пойдет на спад.
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