Тревожный май в Москве: жара, грозы, ветер

Период тихой летней погоды в Москве окончен: из-за жары в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, а со вторника в город придут сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

В Москве до конца недели будет сохраняться по-летнему жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +28⁰C, при этом с 15 мая в городе ожидаются ливневые дожди и грозы, что благоприятно повлияет на самочувствие аллергиков.

«Уже завтра (во вторник), ближе к вечеру, в Москве, с приближением атмосферного фронта, загремят грозы. С одной стороны, это внесет определенный дискомфорт, с другой стороны — освежит воздух, смоет пыль и пыльцу с деревьев. Так что для людей, страдающих пыльцевой аллергией, это будет только во благо», — сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк РИА Новости.

«Фобос» также сообщает, что только за один день, во вторник, по предварительным оценкам, в Москве выпадет порядка 7-8 мм осадков, то есть шестая часть от месячной майской нормы.

«В среду дожди будут уже небольшие, в четверг обойдется без осадков, а в пятницу придет очередной атмосферный фронт, и вновь возрастет вероятность небольших осадков», — отметила Волосюк.

Гидрометцентр также сообщает о возможной грозе ночью 15 мая. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Те же условия ожидаются и в ночь со среды на четверг.

МЧС рекомендует в это время держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не стоит приближаться и к строящимся зданиям: порывы ветра могут сорвать фрагменты кровли либо выбить окна. Главное — обходить стороной большие деревья и не парковать под ними автомобили. Если есть возможность, лучше просто переждать неблагоприятный период дома за чашкой чая.

Что касается температуры, то она в ближайшие дни будет соответствовать скорее климатической норме в разгаре лета, а не конца весны.

«Во вторник днем погода будет облачная с прояснениями. Дневная температура +23…+25 °C, по области +20…+25 °C. Ветер будет юго-восточным, а при грозе возможны порывы до 12-15 метров в секунду», — сообщила главный специалист Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова изданию РИА Новости.

В среду, по ее словам, ожидается небольшой кратковременный дождь. По данным синоптиков, за счет общей облачности ночь будет теплее: воздух прогреется до +12…+14 °C градусов, а в Подмосковье +9…+14 °C градусов. Днем максимальная температура в столичном регионе составит +25 °C.

«Погоду в четверг будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, ночь сохранится теплой. Дневная температура за счет солнечного прогрева в Москве составит +25…+27 °C, по региону +22…+27 °C», — отметила Позднякова.

Ближе к концу недели погода будет облачной с прояснениями и небольшими кратковременными дождями. Ночная температура в субботу в столичном регионе составит +15 °C.

«В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса и будет соответствовать середине июля», — добавила Позднякова.

Это не единственная погодная аномалия мая. Ранее синоптики уже сообщали о необычно малом объеме осадков, выпавших в Москве с начала месяца. Несколько дней назад Росгидрометцентр даже объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности в связи с повышенным риском возникновения пожаров. Спасатели также призвали к повышенной бдительности всех, кто отправлялся в эти дни на пикник.

Однако лето в этом году синоптики обещают все же дождливым. Скорость ветра при этом во время дождей может составлять 10-22 м/с.

В прошлом году примерно в это же время началось потепление после самого холодного девятого мая за всю историю послевоенной России

«День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю историю этого праздника за послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля», — сообщали год назад в Гидрометцентре.

Также для того периода были характерны дожди и мокрый снег.

Заметное, хотя, как потом выяснилось, и не особо долгое потепление к жителям столицы в прошлом году пришло только спустя примерно неделю после праздника. Тогда температура стабилизировалась и вошла в привычную майскую норму.