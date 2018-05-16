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Москвичей предупредили о тумане в ближайшие часы
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Москвичей предупредили о тумане в ближайшие часы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС предупреждают об ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует проявлять внимательность за рулем и соблюдать скоростной режим.
Ранее МЧС также предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы.
Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.
Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.
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