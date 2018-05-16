Москвичей предупредили о тумане в ближайшие часы

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет , в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует проявлять внимательность за рулем и соблюдать скоростной режим.

Ранее МЧС также предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы.

Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.

Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.