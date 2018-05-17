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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Днем и вечером 17 мая в Московской области ожидаются гроза с дождем и сильный ветер, местами возможен град. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозам погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 17 мая в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. Машину рекомендуется поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
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