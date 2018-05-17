МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Днем и вечером 17 мая в Московской области ожидаются гроза с дождем и сильный ветер, местами возможен град. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозам погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 17 мая в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.