МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре ночью 18 мая

Ночью 18 мая в Московской области ожидаются гроза с дождем и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на западе Московской области до первой половины ночи 18 мая сохранится гроза с дождем, при грозе местами усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.