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В Москве в среду ожидается до +25°С
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В Москве в среду ожидается до +25°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва центр
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сотрудники МЧС предупредили о сильном тумане и ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве.
МЧС также предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы.
Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.
Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.
Газета.Ru: последние новости
Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы Bloomberg: минфин США готов к новым санкциям против России
Комментарии  Ещё 13 источников 
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