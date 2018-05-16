В Москве в среду ожидается до +25°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сотрудники МЧС предупредили о сильном тумане и ухудшении видимости в ближайшие часы в Москве

МЧС также предупредило москвичей о грозе и ливнях в ближайшие часы.

Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить. Автомобилистам рекомендуют остановить машину, а также не парковать транспортные средства около деревьев.

Также в МЧС пожелали москвичам быть внимательными и осторожными.