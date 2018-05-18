Усиление ветра и грозы прогнозируют метеорологи

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, осадки преимущественно в виде дождя, ночью в северных и западных

районах с мокрым снегом, в первой половине ночи и днём грозы.

18-20 мая в связи с прохождением

комплекса неблагоприятных климатических явлений сохранится высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

предосторожности: ограничить выход из зданий, закрывать окна во время

сильного ветра, избегать нахождения под деревьями или плохо

закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей. При усилении ветра важно взять под особый контроль

детей и не оставлять их без присмотра, а также быть готовым к отключению электроэнергии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — «101».