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Усиление ветра и грозы прогнозируют метеорологи
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Усиление ветра и грозы прогнозируют метеорологи 

Хот 44 минуты назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 мая местами по  области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20  м/с, осадки преимущественно в виде дождя, ночью в северных и западных
районах с мокрым снегом, в первой половине ночи и днём грозы.
18-20 мая в связи с прохождением
комплекса неблагоприятных климатических явлений сохранится высокая 4  класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры
предосторожности: ограничить выход из зданий, закрывать окна во время
сильного ветра, избегать нахождения под деревьями или плохо
закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с  неустойчивой кровлей. При усилении ветра важно взять под особый контроль
детей и не оставлять их без присмотра, а также быть готовым к  отключению электроэнергии.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — «101».
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