Ухудшение погодных условий на территории Иркутской области ожидается 12 мая днем

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая днём ожидается

усиление юго-восточного, при грозах — северо-западного ветра до 12-17 м/с, дожди, грозы.

меры предосторожности. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной

необходимости, постарайтесь не покидать помещения. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи.

Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный

автотранспорт. При усилении ветре возможно отключение электроэнергии.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации информируйте о произошедшем пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.