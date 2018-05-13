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Ухудшение погодных условий на территории Иркутской области ожидается 12 мая днем
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Ухудшение погодных условий на территории Иркутской области ожидается 12 мая днем 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая днём ожидается
усиление юго-восточного, при грозах — северо-западного ветра до 12-17  м/с, дожди, грозы.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые
меры предосторожности. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за  возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной
необходимости, постарайтесь не покидать помещения. С открытых балконов и  лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи.
Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный
автотранспорт. При усилении ветре возможно отключение электроэнергии.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации информируйте о произошедшем пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
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