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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за вероятности пожаров
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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за вероятности пожаров 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области на 14 мая.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 13 мая, в Москве и регионе ожидается солнечная погода без осадков, а столичный воздух в этот день может прогреться до 24 градусов тепла.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, такие погодные условия могут стать причиной возникновения пожаров в Московской области.
В связи с этим специалисты продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 14 мая.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Гидрометцентра, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской Рязанской, Владимирской. Тверской, Ивановской и Ярославской областях.
Кроме того, в Воронежской и Курской областях будет действовать «оранжевый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности.
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