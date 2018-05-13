В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за вероятности пожаров

Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области на 14 мая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 13 мая, в Москве и регионе ожидается солнечная погода без осадков, а столичный воздух в этот день может прогреться до 24 градусов тепла.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, такие погодные условия могут стать причиной возникновения пожаров в Московской области

В связи с этим специалисты продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 14 мая.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Гидрометцентра, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской Рязанской, Владимирской. Тверской, Ивановской и Ярославской областях.

Кроме того, в Воронежской и Курской областях будет действовать «оранжевый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности.